Sarmiento juega en La Plata

El Verde culminó la preparación y viajó hacia La Plata para esperar el partido frente a Estudiantes que se desarrollará, este viernes a las 17.45 horas, en el Estadio Jorge Hischi con el arbitraje de Andrés Merlos.

La jornada interzonal número seis del Torneo Apertura comenzará el mismo viernes ya que el paro general que se llevó a cabo en el país contra la reforma laboral obligó a la organización a reprogramar los encuentros del jueves, incluso el juego de Sarmiento pasó de las 18 a las 17:45.

El conjunto dirigido por Facundo Sava intentará lograr su primera victoria fuera de Junín ya que hasta aquí cayó en las tres presentaciones (Argentinos, Independiente Rivadavia y Huracán) en las que cambió notoriamente el rendimiento comparándolo con los dos triunfos logrados jugando como local y para lograrlo el entrenador contará con el regreso de Lucas Suárez; en tanto que los titulares no están confirmados pero en la semana probó con variantes en la defensa y en el mediocampo.

Por el lado de los lesionados, Gabriel Díaz dejó atrás una distensión de ligamentos y fue convocado por primera vez en la temporada; en tanto que Pablo Magnín ya entrena con el grupo después de superar un desgarro y posiblemente esté a disposición para el juego ante Unión (información corregida).

En cuanto al viaje, el plantel se trasladó en uno de los micros del club debido al paro y al llegar a La Plata fue recibido por la Filial Toti Iglesias que se encuentra en esa ciudad.

Con respecto al Pincha, es uno de los invictos del certamen y, con tres empates y dos triunfos, se ubica cuarto en la Zona A, aunque en las últimoas horas la noticia fue el alejamiento de su entrenador, Eduardo Domínguez. Si bien el club no anunció su salida, los medios nacionales y locales informaron que será el úlitmo partido en el banco para luego emigrar a Atlético Mineiro. Además, retorna a la convocatoria Edwuin Cetré tras su frustrado pase a Boca Juniors y ya no estará Cristian Medina, quien continuará su carrera en el Botafogo brasilero.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, José Sosa; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Autoridades

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Yamil Possi