Reforma Laboral: "Vivimos una sesión histórica" afirmó el diputado Ojeda

El diputado nacional de La Libertad Avanza e integrante de Las Fuerzas del Cielo, Joaquín Ojeda, oriundo de Junín, celebró la aprobación del proyecto de Reforma Laboral en el Congreso y en diálogo con Junín Digital calificó la sesión como “histórica”, al sostener que se trata de un avance hacia un marco normativo “más acorde a los tiempos que corren”.

“Anoche vivimos una sesión histórica. Dimos otro paso adelante hacia una ley de modernización laboral y por primera vez en 50 años tendremos un marco más acorde a los tiempos actuales”, expresó el legislador, quien destacó que la iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para promover el crecimiento económico mediante la desregulación. En ese sentido, afirmó que el objetivo es incentivar al sector privado —al que definió como “único productor de riqueza y creador de empleo genuino”— para que invierta e innove “sin obstrucciones asfixiantes”.

Ojeda sostuvo además que la normativa busca fomentar la contratación formal al reducir el temor de las empresas a litigios laborales y al impacto de las contribuciones patronales. Según explicó, el régimen vigente generaba condiciones que desalentaban la incorporación de trabajadores y contribuían al aumento de la informalidad.

Por otra parte, el diputado cuestionó a sectores de la oposición al señalar que “el kirchnerismo y sus aliados” intentarán frenar este tipo de reformas, aunque aseguró que desde su espacio están convencidos de que se trata del camino hacia “una Argentina libre y próspera”, en línea con el mandato recibido en las urnas.