Choque fatal en la Ruta 65: Una mujer perdió la vida

En horas de lan tarde de este viernes,a la altura del Km 91,500 de la Ruta provincial 65 cercano a la localidad de Baigorrita se desplazaba un automóvil Ford Mondeo color negro cuyo conductor de 67 años es de Bahía Blanca, circulaba en sentido ascendente (Junín a Viamonte), y por razones que se intentan establecer colisiona con otro vehículo Fiat, produciéndose el impacto en la parte delantera, del lateral derecho del Fiat (lado del conductor).

El Fiat era conducido por una mujer mayor de 83 años, domiciliada en Santiago del Estero quien en forma instantánea murió producto de las lesiones recibidas por el impacto. La mujer iba acompañada por su hijo de 55 años, también santiagueño, que no sufrió lesiones. El conductor del Ford tampoco sufrió lesiones.

Intervino personal policial -judicial y fue caratulado el accidente como «Homicidio culposo

Fuente laverdad