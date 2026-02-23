Conmovedor: la primera foto de Bastian internado en Buenos Aires

Ya se cumplió un mes del brutal accidente en los médanos de Pinamar ocurrido el 13 de enero. El pequeño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV y una camioneta 4x4 conducida por le juninense molinari sigue internado. Su mamá compartió por primera vez una imagen desde su internación en Buenos Aires.

La foto fue publicada en las redes sociales por Macarena, su mamá, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza frente al delicado estado de salud del menor.

En la imagen compartida no se ve el rostro del niño, sino un detalle que generó un profundo impacto emocional: su pequeña mano vendada, apoyada sobre las sábanas blancas de la cama del centro de salud porteño donde permanece internado y donde ya tuvo que afrontar múltiples intervenciones quirúrgicas.

Junto a la fotografía, su mamá escribió un mensaje breve pero cargado de amor, pidiendo apoyo colectivo para atravesar este duro momento: "No dejemos de pedir por Basti. Sos muy fuerte, hijo".