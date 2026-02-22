Habrá desvíos en sectores específicos de la ciudad por obras de repavimentación

En el marco del inicio de una nueva obra de repavimentación urbana, desde la Dirección de Transporte Público del Gobierno de Junín informaron que a partir del lunes 23 de febrero comenzarán los trabajos en la intersección de Ramón Hernández y José Hernández, mientras que el lunes 2 de marzo se iniciarán las tareas en Avenida Alvear y Avenida República, lo que implicará modificaciones momentáneas en la circulación. Estas intervenciones se desarrollarán de manera segmentada, trabajando por media calzada para garantizar mayor seguridad y ordenamiento del tránsito.

En este contexto, desde el área municipal mencionada mencionaron que los desvíos temporales afectarán al transporte público de pasajeros y al tránsito pesado, los cuales estarán vigentes durante todo el mes de marzo, con el objetivo de asegurar una correcta circulación dentro de la ciudad. Desde el Municipio se solicita a los vecinos respetar la señalización dispuesta y planificar sus recorridos habituales teniendo en cuenta las modificaciones informadas.

Al respecto de esto, Natalia Troncoso, directora de Transporte Público del Municipio, señaló que “este lunes comenzamos con la obra en la intersección de Ramón Hernández y José Hernández, la cual se va a realizar de manera segmentada, trabajando primero sobre una media calzada y luego sobre la otra, iniciando por el cruce de la calzada frente a la escuela, en ese sentido, informar que este tipo de trabajos requieren la implementación de desvíos tanto para el transporte público como para el tránsito pesado, con el fin de garantizar seguridad vial”.

En relación al transporte público, Troncoso detalló: “La Línea Amarilla tendrá modificaciones en su recorrido mientras duren las tareas, por un lado, hacia Agustín Roca, el desvío será por Colectoras Mayor López, Sampacho, Dr. Marrul, Ramón Hernández, retomando luego su trayecto habitual, mientras que hacia Ruta Nacional N°7 circulará por Ramón Hernández, José Hernández, Francia y Colectoras, este primer desvío no es tan complejo y está pensado para mantener la normal prestación del servicio”.

“En cuanto al lunes 2 de marzo comenzamos con los trabajos en Avenida Alvear y Avenida República, iniciando en el tramo que conecta hacia República, en este sector, los desvíos del transporte público afectarán a la Línea Roja, que hacia Parque Industrial circulará por Avenida República, Jean Jaures, Güemes, retomando luego Avenida Alvear, mientras que hacia Los Almendros lo hará por Avenida Alvear, Drago, Irlanda y Avenida República”, especificó haciendo referencia a la segunda etapa de la obra.

Por otro lado, sobre el tránsito pesado, la titular del área señaló que “los desvíos serán más extensos debido a la necesidad de priorizar calles que ofrezcan mayor seguridad, para el sector de Ramón Hernández, el ingreso desde Ruta Nacional 7 será por Ramón Hernández, Colectora Dellapiane, Malvinas Argentinas, Pastor Bauman, mientras que la salida hacia la ruta se realizará por Pastor Bauman, Alsina, Colectora Dellapiane, Ramón Hernández y RN7”.

“Y en el caso de Avenida Alvear, el ingreso será por RN188, Avenida Circunvalación, Avenida Alvear, y la salida será por Avenida Alvear, Avenida Circunvalación, RN188, vale aclarar que quienes circulen por Avenida República deberán continuar hasta RN188 para poder egresar, esperamos que todos estén comprometidos a cumplir y se desarrolle todo con normalidad durante el mes anunciado”, terminó de informar al mismo tiempo que solicitó compromiso por parte de la ciudadanía.