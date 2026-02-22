Fiorini se subió al escenario del San Carlos y le entregó un reconocimiento como "Huéspedes de Honor" a Los Pimpinella

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, busca multiplicar su conocimiento en la ciudad, de cara a la elección ejecutiva del próximo año. Es por eso que a las habituales inauguraciones de locales, ahora el jefe comunal se subió al escenario del Teatro San Carlos.

Acompañado por "Condorito Di Marco", quien presentó a Fiorini como su "amigo", el intendente les entregó un reconocimiento al dúo como Huéspedes de Honor de Junín.

"Es un placer tenerlos acá en Junín y desde el gobierno de Junín quisimos declararlos huéspedes de honor de Junín por esta visita, así que muchas gracias muchas gracias por estar y un honor a nosotros recibimos gracias, de verdad", afirmó.