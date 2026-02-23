¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Volcó un auto en la ruta que une Ascención con Ferré

Por Redacción

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 16:11

Un accidente vial ocurrió anoche en el Camino Fomento Rural que une las localidades de Ascención y Ferré, cuando volcó un auto Fiat Siena conducido por una mujer.

El vehículo se desplazó de la cinta asfáltica a la altura de la curva ubicada en inmediaciones de la planta de cloacas COSPAL.

La conductora, única ocupante del rodado, solo sufrió lesiones leves, sin mayores inconvenientes.

Bomberos y personal policial acudieron y trabajaron en el lugar del accidente, asistiendo a la mujer. Se trabaja para establecer las causas del hecho.

