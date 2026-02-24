Límite a la reelección de los intendentes: Fiorini habilitó la discusión dentro de una reforma "más amplia"

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, se refirió al debate sobre las reelecciones indefinidas de los jefes comunales y su postura volvió a poner en discusión los límites a los mandatos y la calidad institucional en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el funcionario planteó que la discusión debe darse en un marco más amplio de reforma política, sostuvo que el límite a las reelecciones representó “un avance institucional importante” y remarcó la necesidad de sostener reglas claras para fortalecer la democracia. “Este es un debate que debe darse en el marco de una reforma política más amplia. Sin embargo, considero que el límite a las reelecciones fue un avance institucional importante y que debemos continuar en ese camino. Las reglas claras fortalecen la calidad democrática y generan mayor confianza”, expresó a La Tecla.

Las declaraciones del jefe comunal interino se dan en medio de un fuerte debate político sobre la continuidad de los intendentes y la posibilidad de modificar la normativa vigente. En este contexto, de darse esta situación quien tendría chances de continuar como intendente sería Pablo Petrecca, que ya lleva 10 años como jefe comunal y que ahroa se encuentra con pedido de licencia.