El Colegio Evangélico Pastor Bauman estrena edificio y suma secundaria: Petrecca dio detalles

Este 2 de marzo, el Colegio Evangélico Pastor Bauman abrirá sus puertas al colegio secundario. Lo hará en instalaciones modelo, que abarcan en total una hectárea.

Christian Petrecca, hermano del intendente con pedido de licencia, dio detalles del crecimiento de la institución en una entrevista televisiva. Cabe destacar que en 2020 la institución inauguró el colegio primario, y tan sólo 6 años después inauguran el secundario, con edificio nuevo.

"Es un edificio moderno. Al ser un colegio nuevo tenemos la flexibilidad de adaptar a una modernidad que existe hoy, así que el edificio está adaptado a lo moderno, es una hectárea de terreno donde hay mucho espacio abierto, muchas clases pensadas para trabajar al aire libre, al sol, bueno y está pensado de una manera dinámico para lo que es la educación", explicó.