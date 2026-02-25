Sarmiento respaldó a la AFA y adhirió a la suspensión de actividades del 5 al 8 de marzo

El Club Atlético Sarmiento informó oficialmente que adhiere “en su totalidad” a la medida dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol, que establece la suspensión de las actividades previstas para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2026.

A través de un comunicado dirigido a socios, hinchas y al público en general, la institución verde expresó su respaldo a la conducción de la AFA en el marco del conflicto judicial que mantiene con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según señalaron, los directivos de la casa madre del fútbol argentino están siendo sometidos a un proceso judicial “carente de sustento fáctico y jurídico”.

En el escrito, el club cuestionó además la adopción de medidas restrictivas preliminares, al considerar que vulneran principios básicos como la legalidad procesal y la presunción de inocencia, e incluso sostuvieron que se contradice la Constitución Nacional.

Sarmiento también hizo referencia a lo que calificó como una “campaña de inusitada repercusión mediática”, con acciones orientadas —según expresaron— a desacreditar a la AFA, sus dirigentes y los clubes afiliados, basadas en “filtraciones, suposiciones y falsedades”.

Finalmente, la institución remarcó que la decisión fue adoptada “en un marco de unidad” junto al resto de los clubes, con el objetivo de defender la autonomía de las entidades deportivas y exigir el cumplimiento de las normas vigentes. “Esto es un límite ante el avasallamiento. Hoy es AFA y su conducción. Mañana puede ser cada uno de nuestros clubes”, señalaron, reafirmando su postura frente al conflicto.