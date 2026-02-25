Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes a Junín con tarifas según el día y opción para viajar con mascotas

Trenes Argentinos informó que ya está habilitada la venta de pasajes de larga distancia hacia Bragado, Junín y Mar del Plata, incorporando dos novedades: tarifas diferenciadas según el día de viaje y la posibilidad de trasladarse con mascotas. La medida busca mejorar la experiencia de los pasajeros y se enmarca en las políticas impulsadas por la Secretaría de Transporte.

En el caso del servicio que une Buenos Aires con Junín, desde marzo el valor del pasaje variará de acuerdo al día elegido para viajar, estableciendo dos bandas tarifarias. El recorrido incluye paradas en diez estaciones en el trayecto de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, mientras que en el regreso se suma la estación Sáenz Peña.

Otra de las novedades es la autorización para viajar con mascotas, modalidad que ya se encuentra vigente en el servicio a Rosario. Los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores de tres meses en coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garanticen la seguridad e higiene tanto de los animales como del resto de los usuarios.

El servicio permitirá hasta ocho mascotas por formación y estará disponible en viajes cuya duración no supere las ocho horas. Los animales deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en estaciones intermedias, dentro de un transportín cerrado con dimensiones máximas de 48 por 45 centímetros y en un asiento contiguo al del pasajero responsable.

Como requisitos, se deberá presentar libreta de vacunación con vacuna antirrábica vigente, certificado de salud original, además de correa, bozal, chapa identificatoria y kit de limpieza. La documentación y las condiciones de traslado serán verificadas durante el preembarque por personal ferroviario.

El pasaje para viajar con mascotas tendrá un costo diferencial, sujeto a disponibilidad de cupos, y podrá adquirirse a través de la web de Trenes Argentinos o en boleterías habilitadas.

