Se terminó el sueño de la autopista Luján – Junín: la nueva concesión suma peajes pero no carriles

La histórica promesa de la autopista entre Luján y Junín quedó definitivamente descartada tras la nueva licitación impulsada por el Gobierno nacional para concesionar la Ruta Nacional 7. El esquema prevé el cobro de más peajes y la realización de tareas de mantenimiento, pero no contempla obras de ampliación ni la construcción de nuevos carriles, lo que pone fin al proyecto de transformación integral del corredor.

La Ruta Nacional 7 fue incluida en la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, que contempla la construcción, explotación, administración y mantenimiento de más de 2.500 kilómetros de rutas en distintos puntos del país. La convocatoria fue formalizada por Vialidad Nacional mediante la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, a través del proceso 504-0015-LPU25 en la plataforma Contrat.Ar.

Dentro de este esquema, la Ruta 7 integra el denominado Tramo Mediterráneo, un corredor de 672,32 kilómetros que abarca sectores de las rutas nacionales 7 y 35 y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Se trata de una vía estratégica para la conectividad productiva, el transporte de cargas y la circulación interprovincial, con fuerte impacto en ciudades como Junín.

La licitación también incluye otros tres corredores viales: el Tramo Puntano, el Tramo Portuario Sur y el Tramo Portuario Norte, que abarcan rutas nacionales en San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba.

Sin embargo, en el caso del Tramo Mediterráneo —que se extiende por la Ruta 7 desde Luján hasta el límite con San Luis, poco después de Vicuña Mackenna— el pliego prevé escasas obras obligatorias. En cambio, se sumarán cuatro nuevas estaciones de peaje en Tres Sargentos, Rufino, Laboulaye y Malena, que se agregarán a las tres ya existentes en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna.

Según al información a la que tuvo acceso Junín Digital, las intervenciones exigidas al futuro concesionario se limitan a trabajos puntuales: la repavimentación de apenas seis kilómetros entre los kilómetros 63,600 y 69,700; la construcción de una pasarela peatonal en el kilómetro 581; repavimentación de calzada y construcción de banquinas entre los kilómetros 380 y 431; y la ejecución de accesos a Saforcada y General Levalle. No se prevén nuevas trazas ni ampliación de carriles.

De esta manera, la concesión confirma el abandono de uno de los reclamos históricos de la región: la conversión de la Ruta 7 en autopista entre Luján y Junín, una obra considerada clave para mejorar la seguridad vial y fortalecer el desarrollo productivo del noroeste bonaerense.