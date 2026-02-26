La Residencia Municipal de Leandro N. Alem en Junín sigue creciendo

El Intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, visitó la residencia municipal en Junín, donde recorrió las nuevas obras ya finalizadas y aquellas que continúan en ejecución, en el marco del plan de mejoras y ampliación del espacio destinado a estudiantes del distrito.

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Humano, Fernando Girón; el Subsecretario de Obras Públicas, Luis Siri; el coordinador de la Residencia, Maximiliano Bogao; y trabajadores municipales del área de Obras Públicas, quienes brindaron detalles sobre los avances y las tareas realizadas.

Entre las obras ya concluidas se destaca la colocación de una escalera externa y la adecuación de nuevas salidas de emergencia, mejoras fundamentales para optimizar las condiciones de seguridad del edificio.

Asimismo, se están ultimando los detalles del segundo piso, un sector que permitirá ampliar significativamente la capacidad de la residencia. Este nuevo espacio albergará a 20 estudiantes más de nuestro distrito a partir del inicio del ciclo lectivo 2026, fortaleciendo así el acompañamiento del Municipio a quienes eligen continuar sus estudios en la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de los jóvenes, garantizando mejores condiciones de alojamiento y ampliando oportunidades para el desarrollo académico.