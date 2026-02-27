Cierre de la Colonia de Adultos Mayores en Agustín Roca

De este programa formaron parte unos 80 adultos mayores en todos los pueblos del Partido de Junín. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano informaron que las actividades lúdicas y los juegos continuarán a lo largo de todo el año con encuentros en las distintas localidades.

A propósito del desarrollo del programa durante todo el verano y sobre este encuentro en particular, Natalia Eusebi, directora de Adultos Mayores, expresó que “estamos felices por el éxito rotundo que tuvo este programa a lo largo de toda la temporada de verano en todo el Partido de Junín, y en esta ocasión llevamos a cabo un encuentro especial a modo de cierre con todas las localidades”. Luego, dijo que “todos los adultos mayores bailaron, disfrutaron de las distintas actividades y compartieron un almuerzo, y para nosotros es un placer acompañarlos como lo hacemos durante todo el año”.

Seguidamente, Eusebi indicó que “agradecemos a cada uno de los delegados de las distintas localidades por el gran esfuerzo que realizaron para la organización y también al Club Origone por la muy buena predisposición que siempre muestran para concretar estas actividades”. En continuidad, subrayó que “aproximadamente unos 80 adultos mayores participaron de las distintas colonias desarrolladas a lo largo del verano en cada uno de los pueblos, y nos pone muy contentos ver cómo disfrutan de las distintas propuestas que les ofrecemos”.

Por su parte, Juan Campenni, subsecretario de Modernización, Educación y Deporte, señaló: “Nos pone muy contentos dar continuidad por tercer año consecutivo a este programa que se lleva adelante en todos los pueblos del Partido de Junín, y desde el Municipio se hace un gran trabajo para ampliar las actividades a desarrollar a lo largo del año y en beneficio de los adultos mayores”, y sumó: “Este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política pública y sostenida que se viene implementando todos los años”.

Campenni también declaró que “cada año se van sumando más adultos mayores a participar y formar parte de las distintas actividades que se desarrollan por parte del Municipio y en articulación con las instituciones”, y completó: “El intendente Juan Fiorini está convencido de la importancia que tiene la contención, recreación y estímulo para los adultos mayores y todo el Gobierno de Junín hace un gran trabajo en beneficio de ellos”.

En tanto, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano, comentó que “buscamos sostener todo lo que se viene haciendo, pero también seguir sumando actividades y promover más encuentros en las distintas localidades, para que cada uno de los pueblos reciba a los otros y se mantenga esta conexión entre los adultos mayores que es lo que más nos interesa”. Al mismo tiempo, recalcó que “seguimos gestionando desde el Municipio para hacer un Junín cada vez más amigable con los adultos mayores”.

A su turno, Manuel Llovet, titular de la Secretaría General del Gobierno de Junín, expuso que “somos todos juninenses y para nosotros todos los pueblos tienen un valor fundamental ya desde la gestión del intendente Petrecca y ahora con la continuidad del intendente Juan Fiorini”. A continuación, expresó: “Quiero destacar el gran trabajo que se realiza desde la Dirección de Adultos Mayores y todas las áreas que forman parte de la Secretaría de Desarrollo Humano, como así también con los delegados municipales que son claves para la gestión en las localidades”.

“Este año vamos a continuar con las actividades a lo largo de todo el año en cada uno de los pueblos, con encuentros itinerantes en las distintas localidades para mantener esta conexión entre los adultos mayores y promover la diversión, contención y el entretenimiento en todo momento”, resaltó Llovet.

A modo de cierre, el funcionario remarcó que “además de estas actividades que son por ahí las más lindas, también desde el Gobierno de Junín se realiza una contención permanente durante todo el año por medio de ‘Adultos Conectados’ con el equipo de profesionales y las operadoras”, y completó: “Es todo un combo por el cual se trabaja durante todo el año de manera silenciosa y también damos difusión a todo esto, porque queremos que cada vez más adultos mayores participen de las distintas propuestas”.

