Se presentó una nueva edición del Festival Pampa

La cuarta edición del Festival Pampa se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el predio de la Sociedad Rural de Junín, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario local por su impacto turístico, gastronómico y productivo. Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta integral que combina identidad local, producción regional, espectáculos en vivo y actividades recreativas para toda la familia, fortaleciendo el posicionamiento de Junín como destino turístico en la región.

Desde la organización adelantaron que el Festival Pampa fusionará puestos gastronómicos con la exposición de productores de alimentos, espectáculos musicales y clases magistrales de cocina a cargo de reconocidos cocineros de nivel nacional, sumando además un concurso en vivo y actividades recreativas para todas las edades. La propuesta incluirá también juegos infantiles, paseo de emprendedores y diferentes atractivos pensados para que juninenses y visitantes disfruten de una experiencia integral durante ambas jornadas, fortaleciendo el

Andrea Rivero, tesorera de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica, brindó detalles organizativos del festival y destacó la diversidad de propuestas que formarán parte de esta edición: “Habrá participación de emprendedores, productores y prestadores locales, quienes encontrarán en el Festival Pampa una vidriera para mostrar su trabajo, espectáculos en vivo con el cierre a cargo de Koino Yokan, artistas locales, realmente el Festival Pampa tuvo un crecimiento muy grande desde sus primeras ediciones, eventos de estas características permiten visibilizar el trabajo de los prestadores y emprendedores, fomentando el consumo local y fortaleciendo a Junín como un destino elegido por visitantes de toda la región, las expectativas son muchísimas”.

El cocinero profesional Juan José Japez puso en valor las clases magistrales de cocina que se desarrollarán durante el evento, destacando la posibilidad de acercar técnicas y conocimientos al público general, y luego brindó detalles sobre el concurso de cocina en vivo que formará parte de la cuarta edición del Festival: “Se trata de una de las propuestas más atractivas del evento, la competencia estará abierta a cocineros y cocineras profesionales de la región, quienes deberán demostrar sus habilidades en tiempo real frente al público, utilizando productos locales y poniendo en valor la identidad gastronómica de la zona, de los cuatro cupos disponibles, tres ya están ocupados por Banca El Farol, Tribunales y La Guleria, aún estamos buscando al cuarto equipo”.

“El concurso busca generar un espacio de intercambio, aprendizaje y visibilización del talento gastronómico, permitiendo que los participantes puedan mostrar su creatividad y técnica ante referentes del sector y el público presente, el ganador tendrá un premio en efectivo y además participará directamente del concurso a nivel nacional, este es el primer año que se realiza en el Festival Pampa, estamos muy contentos de que esto haya sucedido”, sostuvo para cerrar el cocinero profesional.