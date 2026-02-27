Clara Bozzano: “La lista que encabeza Fernando Burgos representa la unidad, la renovación y el futuro del PJ Junín”

La concejal de Fuerza Patria Junín y referente local de La Cámpora, Clara Bozzano, opinó sobre las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) que se celebran el domingo 15 de marzo.

A nivel local, la contienda electoral ya tiene tres listas confirmadas y al respecto Bozzano dijo: “Siempre es importante valorar la participación y en este caso la presencia de tres listas es sumamente valioso para nuestro partido”.

Añadió: “Desde mi punto de vista, estoy convencida de que la lista 2, Unidad Peronista, que encabeza Fernando ´Turi´ Burgos, representa la unidad, la renovación y el futuro del PJ Junín”.

Detalló: “En nuestro caso, tenemos compañeros de nuestra organización que integran la lista y que buscamos representar las convicciones más profundas del peronismo. También nos sentimos orgullos de los gobiernos de Néstor y Cristina, y lógicamente ratificamos nuestro pedido constante de libertad para Cristina”.

Amplió: “Volviendo a la interna, estoy convencida de que la conformación de lista Unidad Peronista tiene mucho que ver con la forma en la que venimos trabajando desde el frente Fuerza Patria y en algún punto es la misma estrategia que nos permitió obtener la victoria a nivel local en las últimas elecciones”.

Remarcó: “En septiembre del 2025 el peronismo local tuvo su representación en la lista que presentó Fuerza Patria y el resultado fue una victoria historia. Y fue histórica porque ganamos después de 20 años”.

“Entonces, la intención es seguir por este camino. El camino de la unión, del encuentro y de la renovación. Buscamos consolidar un peronismo que vuelva a gobernar Junín, es decir que tenga vocación de gobierno y que verdaderamente podamos desde la gestión darles soluciones a los problemas de nuestros vecinos y vecinas”, completó Bozzano.

Nómina de candidatos

Presidente: Fernando Burgos; vicepresidenta: Lucila Laguzzi -ex concejal y titular de IOMA-; y secretario general: Javier Caliri (integrante de La Cámpora, ex funcionario de ANSES Junín).

Secretario administrativo y de actas: Néstor Abel Vera; secretaria de organización: Florencia Müller; secretario de formación política: Lucas Luciano Lavitola; secretario de desarrollo humano: Pablo Palioff Nosal; y secretario de relaciones: Oscar Alberto Carreras.

Secretario de finanzas: Paola Fernández; secretaria de cultura y comunicación: Paula Andrea Díaz; secretaria de la Mujer: Analía Natalia Lorena Cernadas; secretaria de asuntos gremiales: Virginia Bustamante; secretaria de la juventud: María Florencia Alonso; secretario de derechos humanos: Juan Manuel Pavón; secretaria técnico profesional: María Cernadas; y secretaría de Discapacidad: Francisco Ignacio Policastro.

Vocales: Carlos Miraglia, Adriana Paolizzi, Héctor Lovizzio, Susana Opazo, Emmanuel Perchante, Delia Capone, José Corvaro, Laura Castillo, Pablo Sosa, Alejandra Orona, Carlos Sosa, Susana Maranzana, Sergio Jaule y Silvia Alcolea.

Congresales: Lautaro Mazzutti, Natalia Barco, Yaser Ale, Gabriela Franco, Matías Baztarrica y María Teresa Labolita. Suplentes: Jorgelina Illescas, Leandro Carmuega, Florencia Pallero, Mario Scorsetti, Luz Belén Sidra y Matías Castro.