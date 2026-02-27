¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Clara Bozzano: “La lista que encabeza Fernando Burgos representa la unidad, la renovación y el futuro del PJ Junín”

La actual concejal de Fuerza Patria opinó sobre las elecciones internas que se celebrarán el domingo 15 de marzo. 

Por Redacción

Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 19:16

La concejal de Fuerza Patria Junín y referente local de La Cámpora, Clara Bozzano, opinó sobre las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) que se celebran el domingo 15 de marzo.

A nivel local, la contienda electoral ya tiene tres listas confirmadas y al respecto Bozzano dijo: “Siempre es importante valorar la participación y en este caso la presencia de tres listas es sumamente valioso para nuestro partido”.

Añadió: “Desde mi punto de vista, estoy convencida de que la lista 2, Unidad Peronista, que encabeza Fernando ´Turi´ Burgos, representa la unidad, la renovación y el futuro del PJ Junín”.

Detalló: “En nuestro caso, tenemos compañeros de nuestra organización que integran la lista y que buscamos representar las convicciones más profundas del peronismo. También nos sentimos orgullos de los gobiernos de Néstor y Cristina, y lógicamente ratificamos nuestro pedido constante de libertad para Cristina”. 

Amplió: “Volviendo a la interna, estoy convencida de que la conformación de lista Unidad Peronista tiene mucho que ver con la forma en la que venimos trabajando desde el frente Fuerza Patria y en algún punto es la misma estrategia que nos permitió obtener la victoria a nivel local en las últimas elecciones”.

Remarcó: “En septiembre del 2025 el peronismo local tuvo su representación en la lista que presentó Fuerza Patria y el resultado fue una victoria historia. Y fue histórica porque ganamos después de 20 años”.

“Entonces, la intención es seguir por este camino. El camino de la unión, del encuentro y de la renovación. Buscamos consolidar un peronismo que vuelva a gobernar Junín, es decir que tenga vocación de gobierno y que verdaderamente podamos desde la gestión darles soluciones a los problemas de nuestros vecinos y vecinas”, completó Bozzano. 

Nómina de candidatos
Presidente: Fernando Burgos; vicepresidenta: Lucila Laguzzi -ex concejal y titular de IOMA-; y secretario general: Javier Caliri (integrante de La Cámpora, ex funcionario de ANSES Junín).
Secretario administrativo y de actas: Néstor Abel Vera; secretaria de organización: Florencia Müller; secretario de formación política: Lucas Luciano Lavitola; secretario de desarrollo humano: Pablo Palioff Nosal; y secretario de relaciones: Oscar Alberto Carreras.
Secretario de finanzas: Paola Fernández; secretaria de cultura y comunicación: Paula Andrea Díaz; secretaria de la Mujer: Analía Natalia Lorena Cernadas; secretaria de asuntos gremiales: Virginia Bustamante; secretaria de la juventud: María Florencia Alonso; secretario de derechos humanos: Juan Manuel Pavón; secretaria técnico profesional: María Cernadas; y secretaría de Discapacidad: Francisco Ignacio Policastro.
Vocales: Carlos Miraglia, Adriana Paolizzi, Héctor Lovizzio, Susana Opazo, Emmanuel Perchante, Delia Capone, José Corvaro, Laura Castillo, Pablo Sosa, Alejandra Orona, Carlos Sosa, Susana Maranzana, Sergio Jaule y Silvia Alcolea.
Congresales: Lautaro Mazzutti, Natalia Barco, Yaser Ale, Gabriela Franco, Matías Baztarrica y María Teresa Labolita. Suplentes: Jorgelina Illescas, Leandro Carmuega, Florencia Pallero, Mario Scorsetti, Luz Belén Sidra y Matías Castro.