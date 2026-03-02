Dos sujetos robaron y golpearon a un menor

El 1 de marzo denunció un menor de 17 años que estaba acompañado por su progenitor y que aproximadamente entre las 05:20 y 05:40 hs., circulaba a pie por calle Pringles al 600 y es interceptado por dos NN masculinos, uno de ellos con gorra, visera blanca y buzo o campera azul o celeste oscura a bordo de una motocicleta, quienes previa agresión física le sustraen un par de zapatillas, llegando a arrojar la víctima su celular Motorola no pudiendo ver dónde cayó el aparato.

Esto fue observado por los marginales, quienes se retiraron del lugar no pudiendo ver qué hicieron los delincuentes con el celular antes mencionado.

Más tarde la víctima regresa al lugar, con la intención de recuperar el teléfono descripto que arrojare y no logra ubicarlo, interpretando que este habría sido sustraído por quienes lo habían interceptado y sustraído sus zapatillas, las que si recuperó que estaban en el mismo lugar del ilícito.

Personal de la DDI Junín a raíz tareas investigativas, análisis de cámara de seguridad públicas y privadas, y tecnologías aplicadas a la investigación criminal, logran establecer que el aparato celular sustraído según rastreo satelital se encontraría en un domicilio de calle Falucho de Junín

Se dispuso la orden de allanamiento en el domicilio mencionado lugar donde reside un menor de 17 años, pero no se le encuentra el aparato sustraído ; así mismo se procede al secuestro de la vestimenta descripta utilizada por éste para cometer el hecho como así también un arma de fuego tipo pistolón doble caño.

La justicia dispone la aprehensión de M T (17) por el delito de ROBO Y TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO y posterior libertad art 161 CPP, siendo entregado a progenitora.

Fuente laverdad