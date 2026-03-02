Junín fue sede del primer Consejo Regional de Salud Mental

El viernes 27 de febrero se celebró en la sede Junín de Región Sanitaria III (Borges y Pellegrini) el primer Consejo Regional de Salud Mental.

El encuentro contó con la presencia del director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud bonaerense, Mariano Rey; de la directora ejecutiva de Región Sanitaria III, Lucrecia López; y de la coordinadora regional de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Gimena Michelozzi.

La jornada contó además con la asistencia de directivos y equipos de trabajo del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de Junín y también de responsables del área de Salud Mental de los ocho municipios que forman parte de la Región Sanitaria III.

Sobre lo acontecido, Lucrecia López contó: “El encuentro se realizó en el marco de la implementación del Plan Quinquenal que promueve el ministerio. Y en esta oportunidad desarrollamos una importante reunión de trabajo con los secretarios de salud de toda la región; y los equipos de salud mental y autoridades del hospital”.

Añadió: “Una alegría muy grande haber contado con la presencia de Mariano Rey y el aporte de siempre que realiza nuestra directora provincial Gimena Michelozzi. Fue una jornada donde pusimos en común experiencias y acordamos estrategias de trabajo”.

Completó: “Insistimos en la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, consolidar el trabajo en las diversas líneas de gestión y construir propuestas para las infancias y juventudes en una lógica de acompañamiento y cuidado”.

Agenda del encuentro

Sobre la realización del consejo, Gimena Michelozzi añadió: “La reunión formó parte del trabajo que venimos desarrollando, de manera integrada con los municipios de nuestra Provincia, y que tiene como principales objetivos brindar la atención y los cuidados que merecen los y las bonaerenses”.

“En un contexto de altísima complejidad y de agravamiento de las condiciones de vida de las personas, la organización y la integración del sistema se vuelve condición prioritaria para poder garantizar más acceso y más equidad”, finalizó Michelozzi.

Por último, es importante destacar que en el primer Consejo Regional de Salud Mental también se comenzó a trabajar en la organización del Pre COSAPRO que se realizará el 27 de marzo en el municipio de General Pinto y en los ejes vinculados a la implementación del Plan Quinquenal en el territorio.

Visita al Hospital "Abraham Piñeyro" del director provincial de Salud Mental

Finalizado el congreso, el director provincial Mariano Rey visitó el Servicio de Salud Mental del HIGA Junín, donde estuvo acompañado por el director ejecutivo Fernando Crocco y las directoras asociadas Cristina Cerulli y Cristina Tejo.

En las redes oficiales, desde el hospital informaron: “Recibimos al director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Mariano Rey, quien recorrió el Servicio de Salud Mental de nuestro hospital”.

“Durante la visita, mantuvo un espacio de diálogo e intercambio con las trabajadoras del equipo, donde se compartieron experiencias, desafíos y líneas de trabajo vinculadas al fortalecimiento de la atención y la articulación en red”, indicaron.