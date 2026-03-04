La Provincia refuerza la inversión en comedores escolares y presenta el primer recetario bonaerense

Con una política sostenida de inversión en infraestructura y calidad nutricional, la Provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar (SAE), el programa que garantiza desayunos, meriendas y almuerzos a más de 2,5 millones de estudiantes en 11.700 escuelas públicas de los 135 municipios. En paralelo a la entrega de equipamiento en distintos distritos, se presentó el primer recetario bonaerense del programa, una iniciativa que reúne 135 recetas, una por cada municipio, elaboradas por auxiliares de cocina.

La política es impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo de Andrés Larroque, y forma parte de una estrategia que combina inversión en infraestructura, capacitación y acompañamiento nutricional. A través del SAE, la Provincia sostiene el programa alimentario más grande del país y lo complementa con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), destinado a fortalecer la alimentación en los hogares de niñas, niños y adolescentes escolarizados.

En Moreno, 75 escuelas recibieron equipamiento para sus comedores en una jornada encabezada por el titular del SAE, Juan Sorrentino, junto a la intendenta Mariel Fernández. Cada institución fue provista de un carro gastronómico, vajilla y utensilios, en el marco de una inversión que superó los 76 millones de pesos. Con estas entregas, ya son más de 7.500 las escuelas equipadas en toda la Provincia desde el inicio de la iniciativa en 2021.

La agenda continuó en Alberti, donde se distribuyó una multiprocesadora y un freezer para cada uno de los 30 establecimientos presentes, con la participación del director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano. Según datos oficiales, en estos cinco años de implementación la inversión acumulada en equipamiento supera los 7.000 millones de pesos.

En Benito Juárez, en tanto, 29 escuelas recibieron nuevo equipamiento:

27 balanzas

14 mixer

12 batidoras

2 lecheras eléctricas

1 cocina y 1 anafe

Vajilla y distintos elementos de cocina

La jornada contó con la participación de profesionales del equipo de Nutricionistas en Territorio y autoridades regionales del área.

Uno de los hitos recientes fue la presentación del primer recetario bonaerense del SAE en Ensenada. El compilado incluye 135 recetas seleccionadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos, elaboradas por auxiliares de cocina de cada distrito. La receta que representa a ese municipio es una tortilla de papa y zapallito verde, creada por el equipo de la Escuela Primaria N° 4. Durante la actividad también se distribuyeron delantales, guantes y kits de trabajo.

Con más de 25 nutricionistas territoriales incorporados al programa y miles de cocinas escolares equipadas, la Provincia busca no sólo garantizar el acceso diario a la alimentación, sino también elevar los estándares de calidad y fortalecer el rol de los comedores como espacios clave en la comunidad educativa.

Fuente infocielo