Sesiones Ordinarias: Petrecca, con nuevo look, respaldo a Fiorini de cara a 2027

El intendente de Junín con licencia, Pablo Petrecca, dijo presente este jueves en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, encabezada por el jefe comunal interino Juan Fiorini. Su presencia no pasó desapercibida: además de acompañar el inicio del período legislativo, el dirigente del PRO sorprendió con un nuevo look, estrenando un corte de pelo renovado que rápidamente generó comentarios entre los presentes.

Más allá de lo estético, Petrecca aprovechó la jornada para respaldar públicamente la gestión de su cuñado, que actualmente conduce el municipio. El senador destacó la continuidad del proyecto político que gobierna la ciudad desde 2015 y remarcó la importancia de sostener el rumbo de la administración local.

“Después de 10 años, la continuidad demuestra que gobernar no es empezar de nuevo, sino construir sobre lo construido. Con Juan Fiorini a la cabeza comenzó el segundo tiempo: más desarrollo, más modernización y más crecimiento para Junín”, expresó Petrecca, quien se mostró orgulloso del trabajo realizado durante la última década.

En ese sentido, el dirigente aseguró que el camino iniciado por su gestión seguirá profundizándose. “Orgulloso de lo logrado en equipo y del rumbo firme que seguirá el Gobierno de Junín. Más obras, más servicios, más inversiones y más educación para una ciudad que no tiene techo”, concluyó. Mientras tanto, en el plano político local, su presencia en el recinto también fue leída como un gesto de respaldo al liderazgo de Fiorini en esta nueva etapa.