Aumentan los peajes en los accesos a capital: el pago manual sube 185%

La Dirección Nacional de Vialidad autorizó un aumento de tarifas para los peajes del Acceso Norte y el Acceso Oeste. Los nuevos precios van a entrar en vigencia este sábado a partir de las 0 horas. Hay subas de más del 100%.

Tras actualizar las tarifas de Corredores Viales, las autoridades hicieron lo propio con Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste. Según indicaron, son “las primeras adecuaciones tarifarias realizadas luego de más de un año sin modificaciones y tienen como finalidad acompañar un esquema de inversiones que permita sostener y mejorar la calidad del servicio”.

Lo cierto es que los incrementos son de hasta el 185% si se compara la tarifa actual con la nueva. Efectivamente, un vehículo de 2 ejes con pago manual tenía un costo de $700 en hora no pico y desde el sábado va a pagar $2000 para levantar la barrera.

En el caso del TelePASE la suba es de poco más del 40%, mucho menor que la del pago manual. Por esta vía, un vehículo va a pasar de pagar $699,09 a $994,15 (en hora no pico). Desde Vialidad explicaron que esta diferencia busca “promover una transición progresiva más rápida hacia el uso del sistema TelePASE“.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional de Javier Milei decretó que para el 31 de diciembre de 2026 “todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow”. En la administración libertaria consideran que esta tecnología genera “un tránsito vehicular más fluido y seguro” y reduce la evasión al mínimo.