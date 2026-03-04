Fiorini abrió las sesiones ordinarias: "Estamos comenzando el segundo tiempo"

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Junín, celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026, el intendente interino, Juan Fiorini, pronunció su primer discurso inaugural enfocándose en la autonomía municipal y la gestión local ante la crisis nacional.

El jefe comunal dejó un mensaje esperanzador de cara lo que viene, y destacó que "estamos comenzando el segundo tiempo. En el primero, recuperamos, ordenamos e hicimos. Construimos bases sólidas para seguir creciendo". "Se vienen los 200 años de Junín. Tenemos la oportunidad de dejar un legado imborrable." agregó

Los puntos centrales de su discurso incluyeron: