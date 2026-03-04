Fiorini abrió las sesiones ordinarias: "Estamos comenzando el segundo tiempo"

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Junín, celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026, el intendente interino, Juan Fiorini, pronunció su primer discurso inaugural enfocándose en la autonomía municipal y la gestión local ante la crisis nacional.
El jefe comunal dejó un mensaje esperanzador de cara lo que viene, y destacó que "estamos comenzando el segundo tiempo. En el primero, recuperamos, ordenamos e hicimos. Construimos bases sólidas para seguir creciendo". "Se vienen los 200 años de Junín. Tenemos la oportunidad de dejar un legado imborrable." agregó
Los puntos centrales de su discurso incluyeron:
- Adelantó que se construrá el 100% del cordón cuneta del Parque Industrial y se agregará una quinta planta de gas, potenciando el corredor industrial de R188 y el desarrollo de nuevos sectores industriales.
- En 2026 se van a ejecutar 51 cuadras de cloacas y 46 cuadras de agua potable en distintos barrios.
- Se realizará iluminando y mejorando en las plazas y reforestando el Partido con el programa "Mi vereda, nuestros arboles.".
- Se propone llegar a las 1.000 cámaras en 2027, sumando tecnología en puntos estratégicos, tanto en los barrios, como en las rutas, el PNLG y en Laplacette.
- En materia de educación se buscará una mayor autonomía. "Nos hicimos cargo exitosamente del SAE y hemos hecho obras importantes en establecimientos educativos. Somos los que estamos cerca y los que conocemos las necesidades y no queremos sufrir más la falta de respuestas." destacó
- Nueva Sede de Bomberos: Instalación de una delegación con atención 24 horas, autobomba y unidad de ataque rápido "del otro lado de la vía".
- Ampliación de Ojos en Alerta: Fortalecimiento del programa de prevención comunitaria y suma de nuevos Puntos Seguros. Luces LED: Objetivo de cubrir el 100% de la ciudad para 2027, avanzando este año en 15 barrios (11 de Julio, San Jorge, La Celeste,
- Pavimentación: Ejecución de 70 nuevas cuadras de asfalto en barrios como Almirante Brown, Villa del Carmen y Bicentenario. Cordón Cuneta: Inversión millonaria para 150 cuadras en diversos puntos de la ciudad y localidades (Roca, Morse, Agustina, Tiburcio y Saforcada).
- Agua y Cloacas: Construcción de 51 cuadras de cloacas y 46 de agua en barrios periféricos y la Zona Industrial.
- Plan de Mejorado: Nuevo esquema de trabajo con maquinaria propia para calles de tierra fuera del casco urbano.
- Transformación de la Ribera del Salado: Intervención en la Av. de Circunvalación con nuevos senderos, miradores e infraestructura en el Parque Borchex.
- Fondo para Clubes: Anuncio de la duplicación del fondo de fortalecimiento mensual para instituciones deportivas.
- Programa Proyectar: Lanzamiento de las etapas 6 y 7 para el acceso a lotes con servicios.