Desde LLA insisten en eliminar tasas para alentar al sector privado

Tras la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Junín, el concejal de La Libertad Avanza, Diego Cristina, analizó el discurso del intendente interino Juan Fiorini y expuso la mirada de su espacio sobre el rumbo que debería tomar la gestión municipal.

En ese marco, el edil sostuvo que desde su bloque buscan avanzar hacia un Estado municipal con equilibrio fiscal y cuentas sólidas, orientado a mejorar la eficiencia y la productividad. “Nosotros queremos ir a un Estado con equilibrio fiscal, con las cuentas sólidas, que sea eficiente y que vaya hacia una mayor productividad”, señaló a Junín Digital.

Cristina también remarcó la importancia de generar un entorno favorable para el sector privado y quienes generan empleo. Según explicó, el objetivo es que los emprendedores y empleadores puedan desarrollarse sin sentir que el Estado representa un obstáculo para su actividad.

En esa línea, el concejal recordó que su bloque presentó proyectos vinculados a la reducción de tasas municipales. Entre ellos mencionó iniciativas para eliminar los costos de habilitaciones comerciales y las tasas vinculadas a marcas y señales, con el objetivo de aliviar la carga impositiva sobre los vecinos y las actividades productivas.

“Sin afectar la gobernabilidad, queremos una reducción de tasas que vaya en beneficio del vecino y de la ciudadanía en general”, afirmó el edil libertario al explicar el sentido de las propuestas presentadas en el Concejo.

Por otra parte, Diego Cristina también fue consultado sobre si considera que el intendente interino ya se encuentra en modo campaña. Ante esa posibilidad, prefirió mostrarse prudente y consideró que todavía es temprano para ese tipo de definiciones.

“Siempre digo que en este estadio me parece prematuro. Entiendo cómo es el juego de la política, pero hay que ser respetuosos con el vecino. Seguramente en algún momento cada espacio se pondrá en modo campaña”, concluyó.