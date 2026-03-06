Vaccarezza manifestó su preocupación por el brote de influenza aviar en Ranchos y pidió garantizar el cumplimiento del plan sanitario

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados bonaerense manifestando su profunda preocupación por la detección de un caso de influenza aviar en un establecimiento de línea genética ubicado en la localidad de Ranchos.



Según la información oficial difundida por el SENASA, el brote fue confirmado tras la detección de signos clínicos compatibles y el análisis de las muestras correspondientes, lo que motivó la inmediata activación del plan de contingencia previsto para estos casos. Dicho protocolo establece una Zona de Control Sanitario, conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote y otra área de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.



A través de la iniciativa legislativa, Vaccarezza instó al SENASA a realizar todas las medidas conducentes para garantizar el estricto cumplimiento y la trazabilidad del plan de contingencia, poniendo especial énfasis en la necesidad de destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para evitar la propagación del brote.



La legisladora subrayó que resulta fundamental contener rápidamente la situación, ya que, de no registrarse nuevos focos en establecimientos comerciales y transcurridos al menos 28 días desde las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección, la Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), recuperando su estatus sanitario pleno y reactivando la totalidad de las exportaciones avícolas.