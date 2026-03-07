Otro día sin clases en la provincia: el lunes paran ATE y SUTEBA

Este lunes, por segunda vez desde el inicio del ciclo lectivo que tuvo lugar esta semana, miles de alumnos de escuelas públicas bonaerenses no tendrán clases, ya que habrá paro de auxiliares y docentes.



En esta ocasión, no se trata de una huelga en reclamo de aumentos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo, como el lunes y martes pasado, cuando distintas agrupaciones sindicales pararon en la provincia de Buenos Aires.



Esta vez será porque la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) adherirán al Paro Internacional Feminista convocado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que cae en domingo (mañana).



Como cada año, el 8 de marzo (#8M) habrá diversas actividades y movilizaciones para escenificar la lucha feminista, pero además se llamó a un paro para el día siguiente, es decir, el lunes 9.



El cierre de las escuelas tiene más que ver con la adhesión de los auxiliares de la educación, representados por la ATE, que con la de los docentes, ya que sólo se plegará uno de los gremios que los representan. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya anunció que no tomará parte en la movida. De todas maneras, el SUTEBA es el sindicato más numeroso, con arriba de 100.000 afiliados.



Los gremios docentes y la ATE aceptaron esta semana la propuesta de recomposición salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof, luego de concretar la medida de fuerza el lunes, retrasando el inicio de las clases.

