Rosana Morando anunció un aumento del 22% en la asignación para transporte escolar

La presidenta del Consejo Escolar de Junín, Rosana Morando, hizo saber que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, dispuso un aumento del 22% en la asignación destinada al transporte escolar para el año 2026.

La medida fue definida en el marco de un importante esfuerzo del gobierno provincial y por decisión de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, con el objetivo de garantizar la continuidad de un servicio esencial para que estudiantes puedan acceder a la educación en todo el territorio bonaerense.

Desde el Consejo Escolar de Junín se destacó que este incremento supera las previsiones iniciales en las que se estaba trabajando y representa una respuesta concreta ante las necesidades que atraviesa el sistema educativo, en un contexto complejo para muchas comunidades.

Morando señaló además que “frente a las dificultades que atraviesan distintas políticas públicas a nivel nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa sosteniendo y fortaleciendo herramientas fundamentales para garantizar derechos”.

En ese sentido, remarcó que el transporte escolar es una política clave para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a la educación, especialmente para estudiantes que viven en zonas alejadas o rurales.

“Desde la provincia se reafirma una convicción histórica: donde hay una necesidad, hay un derecho, y el Estado debe estar presente para garantizarlo”, concluyó.