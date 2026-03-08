Marcó un gol en un Clásico histórico y es el nuevo refuerzo de Sarmiento

Un ex Estudiantes con participación activa en un recordado Clásico Platense está de vuelta en el fútbol argentino: Nicolás Pasquini, a los 35 años, se transformó en refuerzo de Sarmiento. Y su regreso al país tras tres temporadas en Sporting Cristal generó flashbacks en los hinchas del Pincha.

El lateral izquierdo llegó al Pincha a mediados de 2020, cedido desde Lanús, y permaneció en la institución hasta finales de 2021. Durante ese período disputó 42 partidos oficiales y convirtió dos goles, uno de ellos especialmente recordado por el contexto en el que se produjo.

Se trata del tanto que marcó en el empate 4-4 frente a Gimnasia en el Bosque, disputado el 5 de diciembre de 2021. Un Clásico que quedó grabado por su intensidad y la cantidad de emociones. Aquella tarde, Estudiantes se había puesto en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo con un gol de Gustavo Del Prete. Sin embargo, Luis Rodríguez dio vuelta el marcador con dos tantos a los 31 y 34 minutos.

El partido siguió con un ritmo frenético. Pasquini apareció para marcar el 2-2 parcial, aunque antes del descanso Brahian Alemán, de penal, estableció el 3-2 para el Lobo. En el inicio del complemento, nuevamente el Pulga Rodríguez amplió para el 4-2, pero Estudiantes reaccionó: Fabián Noguera descontó y Leandro Díaz selló el definitivo 4-4 en un clásico inolvidable.

Tras finalizar su ciclo en La Plata, Pasquini quedó con el pase en su poder y regresó a Lanús, donde continuó su carrera antes de sumarse a Talleres y posteriormente a Sporting Cristal, donde disputó 89 partidos (un gol, seis asistencias). Junín fue su nueva escala, aunque aquel remate de derecha desde la izquierda quedará grabado en los clips de aquel inolvidable derbi.