Junín se prepara para el UPD: estudiantes celebrarán esta noche el inicio de su último año de secundaria

El Último Primer Día (UPD) volverá a vivirse esta noche en Junín, cuando cientos de estudiantes que comienzan el último año de la secundaria se reúnan para celebrar el inicio de su ciclo final antes de egresar. Como ocurre cada año, se espera que los festejos comiencen durante la madrugada del lunes y se extiendan hasta el horario de ingreso a las escuelas.

El UPD se convirtió en los últimos años en una tradición entre los jóvenes de todo el país y Junín no es la excepción. Los estudiantes suelen organizar encuentros durante la noche del domingo con música, banderas, camisetas identificatorias y diferentes actividades para recibir juntos el comienzo de su último año escolar.

Frente a esta situación, desde el Municipio se prevé un operativo especial de prevención y control que incluirá la presencia de personal de seguridad, tránsito y salud en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es acompañar la celebración y evitar situaciones de riesgo vinculadas principalmente al consumo de alcohol y a la circulación en la vía pública.

También desde las instituciones educativas se vienen realizando recomendaciones a las familias y a los propios estudiantes para que los festejos se desarrollen de manera responsable. En muchas escuelas, además, se preparan recepciones especiales para recibir a los alumnos durante la mañana del lunes.

El UPD funciona como un rito de paso para los jóvenes que inician el último tramo de la secundaria. Para muchos estudiantes representa el puntapié inicial de un año cargado de actividades vinculadas al egreso, como el viaje, la fiesta y los actos de despedida.