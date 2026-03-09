Robaron dos viviendas en el barrio Costa Verde: Buscan a los delincuentes

En las primeras horas de este lunes se registraron dos hechos delictivos en viviendas del barrio privado Costa Verde de la ciudad de Junín. Los autores, cuya identidad y número aún no fueron determinados oficialmente —aunque según trascendió serían al menos cuatro—, habrían actuado durante la madrugada.

De acuerdo a la primera información, los delincuentes ingresaron a dos propiedades mientras los residentes se encontraban en el interior de las viviendas. Tras amenazarlos, se llevaron dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Según las primeras pericias, la principal hipótesis indica que los asaltantes habrían logrado sortear el cerco eléctrico perimetral del barrio cortando uno de los alambrados, sistema que había sido instalado tras hechos similares ocurridos el año pasado. No obstante, los investigadores no descartan otras modalidades de ingreso.

Al detectarse la presencia de los individuos, se desplegó un operativo de rastrillaje dentro del predio ante la posibilidad de que los sospechosos permanecieran ocultos en la zona de lotes. Sin embargo, hasta el momento no se registraron detenciones.

En el lugar trabajó personal policial junto a funcionarios de la fiscalía de turno, quienes realizaron las primeras tareas de recolección de pruebas y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. El hecho guarda similitudes con el robo sufrido el año pasado por el vecino Facundo Morillo, caso que hasta la fecha no presenta detenidos ni imputados.