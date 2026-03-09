La Provincia aumentó el presupuesto para el transporte escolar y garantiza la continuidad del servicio

El Consejo Escolar informó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires dispuso un incremento en las partidas destinadas al Servicio de Transporte Escolar Terrestre, una medida que busca garantizar la continuidad y calidad de este servicio esencial para miles de estudiantes.

A través de una nota firmada por el Director Provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone, se comunicó que la Provincia otorgará un incremento de hasta el 22,2% en las partidas que reciben los Consejos Escolares, el cual comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2026.

Según se detalla en el documento, el aumento tiene como objetivo “atender las variables que se presentan para una normal prestación de este servicio y continuar con la firme decisión de acompañar el proceso de incrementos de precios que presenta la realidad económica”.

En este sentido, los consejeros escolares destacaron la decisión del gobernador Axel Kicillof, quien continúa priorizando la inversión educativa en la provincia de Buenos Aires, incluso en un contexto nacional marcado por recortes y ajustes en distintas áreas del Estado.

El consejero escolar Lucio Monserrat valoró la medida y señaló que “este incremento permite acompañar la realidad de los costos que enfrenta el servicio de transporte escolar y garantiza que los chicos y chicas puedan llegar a la escuela todos los días. Es una herramienta fundamental para asegurar el derecho a la educación”.

Por su parte, la consejera escolar Cecilia Paolizzi remarcó la importancia del acompañamiento provincial: “El transporte escolar es indispensable para muchas familias, especialmente en zonas rurales o alejadas de los establecimientos educativos. Este aumento en las partidas permite sostener el servicio y seguir trabajando para que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo por cuestiones de distancia o accesibilidad”.

Finalmente, desde el Consejo Escolar también señalaron que esta política pública refleja el compromiso del gobierno provincial con la educación pública, reafirmando que la inversión en educación sigue siendo una prioridad para garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio bonaerense.