El natatorio del CEF 55 sigue sin funcionar y se pone riesgo prácticas acuáticas, trabajo docente y la escuela de guardavidas

El natatorio del Centro de Educación Física Nº 55 permanece sin funcionar con normalidad luego de los graves daños que sufrió la carpa que cubre la pileta durante la fuerte tormenta del 15 de noviembre de 2025. Los fuertes vientos provocaron rajaduras en la lona, roturas en cerramientos y daños en estructuras y equipamientos fundamentales, lo que impide el desarrollo habitual de las actividades. Reclaman que el Municipio se haga cargo de las reparaciones con el dinero que recibe a través del Fondo de Financiamiento Educativo.

El espacio funciona en el anexo Santa Paula y allí se desarrollan 33 propuestas educativas de prácticas acuáticas con 99 horas cátedra semanales, en las que participan más de 500 alumnos y alumnas desde los 3 años hasta adultos mayores. Además, el natatorio es utilizado por instituciones educativas de Junín y de distritos de la Región 14.

La situación también pone en riesgo la continuidad de la Escuela Profesional de Guardavidas que funciona desde 2008, donde se forman profesionales en prevención, rescate acuático y primeros auxilios.

La jefa distrital de Educación, Paola Berro, remarcó la importancia del espacio para toda la comunidad educativa. “El natatorio del CEF 55 cumple un rol fundamental para Junín y para toda la región, porque es el único espacio del sistema educativo que permite desarrollar prácticas acuáticas de manera sistemática. Allí participan cientos de estudiantes de distintas edades y también se forman los futuros guardavidas”, señaló.

En ese sentido, agregó que “es necesario avanzar con una solución que permita recuperar el funcionamiento del natatorio, porque su cierre impacta directamente en más de 500 estudiantes, en el trabajo de docentes y en la continuidad de propuestas educativas que llevan muchos años en la ciudad”.

Desde el sistema educativo provincial se solicitó avanzar con las reparaciones a través del Fondo de Financiamiento Educativo, que la provincia envía diariamente al Municipio de Junín. Cabe destacar, que en lo que va del año, el Municipio ya percibió más de $ 570.000.000 para invertir en Educación. A lo que Berro manifestó que "creemos que esta es una prioridad para el sistema y que el municipio debería afrontar con los gastos de reparación, ya que cuenta con el dinero para hacerlo".

“Las propuestas educativas están, los docentes están y los estudiantes también. Lo que necesitamos es poder reparar la infraestructura para que el CEF 55 vuelva a funcionar con normalidad y la comunidad pueda seguir accediendo a las prácticas acuáticas”, concluyó Berro.