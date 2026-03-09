Sarmiento vs. Racing, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo, formaciones y horario

En el estadio Eva Perón, Sarmiento recibirá a Racing el martes a las 22, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El Verde volvió al triunfo tras tres derrotas consecutivas y se ilusiona con quedarse en Primera, mientras que la Academia viene de golear a Atlético Tucumán y se metió en puestos de playoffs.

Luego de tres derrotas seguidas, Sarmiento volvió al triunfo y tomó un poco de aire. En condición de local, el Verde derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto con gol de Junior Marabel y alcanzó los 9 puntos, producto de tres victorias y cinco empates. Buscará aprovechar la localía ante la Academia, ya que los tres encuentros ganados hasta el momento fueron en el Eva Perón. En la semana se cerró la llegada de Nicolás Pasquini, lateral izquierdo de 35 años, que llegó libre tras su paso en Sporting Cristal (PER).

Racing, que hace cinco partidos no conoce la derrota, llegó a 11 unidades luego de la gran goleada a Atlético en Tucumán, con tantos de Duván Vergara (2) y de Santiago Solari. En dicho encuentro debutó Tomás Pérez, de 17 años, y en la semana firmó su primer contrato profesional. Por otro lado, el capitán Santiago Sosa está en conflicto la dirigencia ya que pretende una mejora salarial.

El probable once inicial de Sarmiento vs. Racing, por el Torneo Apertura

Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

La posible formación de Racing vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Sarmiento vs. Racing, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido