Grave accidente en el cruce de las Ruta 7 y 51: Hay cinco heridos

Un mediodía de extrema tensión se vivió este lunes en el Partido de Carmen de Areco. Cerca de las 11, la intersección de la Ruta Nacional N°7 y la Ruta Provincial N°51 fue escenario de una violentísima colisión y posterior vuelco que dejó como saldo cinco personas heridas, una de ellas de gravedad.

Los Bomberos y el SAME trabajaron en el lugar y trasladaron a 5 heridos que están siendo atendidos en el Hospital del Carmen de la vecina localidad. Solo uno de ellos estaría con diagnóstico reservado, el resto en observación.

Los vehículos involucrados son una Kangoo y una Toyota SW4

Fuente chacabucoenred