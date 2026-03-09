Arranca la décima

Luego del parate decretado por los dirigentes del fin de semana, este martes retorna el fútbol en nuestro país y el Torneo Apertura iniciará la décima fecha con cuatro encuentros entre los que se destaca el partido que se jugará en Junín entre Sarmiento y Racing Club desde las 22 horas.
Martes 10 de marzo
19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gisella Trucco
19.45 Independiente – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Iglesias
22.00 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Belén Belivaqua
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Bruno Amiconi
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Juan Pablo Loustau
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Javier Delbarba
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Yamil Possi
AVAR: Nahuel Viñas
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Nicolás Mastroieni
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Lucas Cavallero
19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Andrés Gariano
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Lucas Comesaña
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistoco
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Nelson Sosa
21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gerardo Lencina
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: José Carreras
AVAR: Juan Cruz Robledo