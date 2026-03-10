Graves incidentes en la final del Nocturno: suspendieron el partido entre Defensa Argentina y Ambos Mundos

La final del Torneo Nocturno de la Liga Deportiva del Oeste entre Defensa Argentina y Ambos Mundos fue suspendida tras graves incidentes registrados al finalizar el primer tiempo en el estadio de Mariano Moreno, en Junín. Lo que debía ser una jornada de celebración para el fútbol regional terminó en un clima de tensión, desorden y con la definición del certamen en suspenso.

En lo deportivo, el partido había comenzado con un trámite intenso y con varias emociones. Defensa Argentina se puso en ventaja a través de Jeremías Ocampo, futbolista oriundo de Singlar, pero Ambos Mundos reaccionó rápidamente y logró la igualdad mediante Sebastián Pajot. Antes del cierre de la primera etapa, el equipo “canalero” volvió a adelantarse en el marcador con un gol del delantero arenalense Alex Imhof.

Tras el pitazo que marcó el final del primer tiempo se produjo un fuerte reclamo de jugadores de Defensa Argentina contra el árbitro Oscar Bono. El episodio derivó en un tumulto dentro del campo de juego y, con el ingreso de efectivos policiales para intentar controlar la situación, los incidentes se agravaron cuando hinchas y simpatizantes invadieron el terreno.

Ante la falta de garantías de seguridad y la magnitud de los disturbios, las autoridades decidieron suspender el encuentro. Ahora el Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva del Oeste deberá analizar los informes arbitrales y policiales para determinar las sanciones correspondientes y definir cómo se resolverá la final del certamen.