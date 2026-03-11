Orientación vocacional: convocatoria a estudiantes

Desde la Dirección de Educación se informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del programa de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO), una propuesta gratuita dirigida a estudiantes que cursan el último año del secundario.

El programa, que se implementa desde hace más de una década con un equipo interdisciplinario de psicólogas y psicopedagogas, propone un proceso de orientación que combina autoconocimiento, información sobre la oferta educativa y vínculo con el mundo laboral, y quienes deseen participar podrán inscribirse durante todo el mes de marzo completando el formulario disponible en www.junin.gob.ar/inscripcion/ovo .

En relación a la propuesta, Mariela Navarro, coordinadora del programa, destacó el recorrido que ha tenido esta política educativa y el desafío permanente de adaptarla a los cambios del mundo actual: “Esta es una iniciativa que se realiza todos los años y que ya lleva más de diez años en vigencia, para nosotros siempre implica un desafío, porque los chicos que terminan hoy la secundaria no son los mismos de hace una década, las carreras se actualizan, aparecen nuevas ofertas educativas y también nuevas demandas en el mundo laboral”.

“Hoy se habla mucho de profesiones híbridas, que combinan distintos conocimientos, y también de habilidades blandas como la comunicación, la empatía o el trabajo en equipo, la idea es acompañar a los chicos, darles herramientas y ayudarlos a prepararse para un mundo laboral que es cada vez más desafiante”, explicó haciendo hincapié en que el programa no solo apunta a brindar información sobre carreras o estudios superiores, sino también a acompañar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades personales.

Seguidamente, Juan Campeni, subsecretario de Modernización, Educación y Deportes del Municipio, remarcó el compromiso de la gestión municipal con la educación y el acompañamiento a los jóvenes en momentos claves de su formación, y afirmó que “dentro de la gestión del intendente Juan Fiorini, la educación es uno de los focos principales, este programa, que se viene desarrollando desde hace más de diez años, continúa fortaleciéndose y especializándose para brindarles a los estudiantes herramientas que les permitan proyectar su futuro, y un año más apostamos a hacer apertura de un nuevo ciclo de OVO”.

Fuente: Gobierno de Junín