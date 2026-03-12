Ya está Uber en Junín: Todo lo que necesitás saber sobre su llegada

Desde el miércoles 11 de marzo de 2026, la plataforma de transporte Uber comenzó a operar oficialmente en Junín, marcando un cambio significativo en la movilidad local y sumándose a otras ciudades de la región como Chacabuco, Chivilcoy y Pergamino.

1. El servicio para los usuarios

La aplicación ya está habilitada para que cualquier persona en la ciudad pueda solicitar viajes desde su teléfono.

Tarifas: Se estima que el costo de los viajes puede ser hasta un 60% más económico que los servicios tradicionales de taxi o remís, dependiendo de la demanda y el trayecto.

Funcionamiento: Los usuarios pueden descargar la app desde las tiendas oficiales (Google Play o App Store), registrar un método de pago y solicitar un vehículo de manera inmediata.

Disponibilidad: El sistema se encuentra en una etapa de implementación progresiva, sumando unidades a medida que más conductores se registran en la plataforma.

2. Requisitos para ser conductor

Para quienes buscan generar ingresos extra, la empresa mantiene abierta la convocatoria para socios conductores. Los requisitos básicos en Argentina incluyen:

Documentación personal: Ser mayor de 18 años, poseer DNI argentino y licencia de conducir vigente (categoría B1 o profesional, según el caso).

Ser mayor de 18 años, poseer DNI argentino y licencia de conducir vigente (categoría B1 o profesional, según el caso). Vehículo: Debe tener 4 puertas, capacidad para al menos 5 personas y contar con aire acondicionado. El modelo debe ser preferentemente del año 2004 en adelante (aunque esto puede variar según la categoría del servicio).

Seguro y Antecedentes: Es necesario contar con la cédula verde o azul del auto, una póliza de seguro vigente y el certificado de antecedentes penales.

3. Contexto local y polémica

La llegada de la app no ha estado exenta de tensiones. El sector de taxistas y remiseros de Junín ha expresado su preocupación, declarándose en "estado de alerta" ante lo que consideran una competencia desigual y una falta de regulación municipal clara para este tipo de plataformas. Mientras que gran parte de la población ve con buenos ojos la llegada por la baja de precios, el debate en el Concejo Deliberante continúa activo respecto a la normativa de transporte local.