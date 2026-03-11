No lo supo ganar

Sarmiento igualó ante Racing Club, este martes por la noche, en el inicio de la décima jornada del Torneo Apertura, en un encuentro disputado en el Estadio Eva Perón. El Verde jugó con un hombre más desde los 18 minutos de la segunda parte por la expulsión de Di Césare y con este punto alcanzó las diez unidades en la Zona B.

El partido arrancó con la supremacía de la Academia para posicionarse en campo contrario a partir del 4-3-3 con los extremos cerrados y los laterales dándole amplitud mientras el Verde intentaba neutralizar con el 4-5-1 igualando los tres medios por dentro y emparejando la banda con los laterales. La idea del conjunto de Sava en ofensiva fue la de convertir a Contrera y Díaz en extremos, también para disputar la pelota y darle lugar a los laterales cuando se cerraban.

Con esa intención y sumando pases en campo contrario la pelota ya estaba más dividida en cuanto a la posesión, aunque a ambos les faltó encontrar receptores en el último tercio debido a la presión del oponente.

El cierre de la primera parte tuvo similitudes al inicio porque Racing volvió a prevalecer en la tenencia de la pelota, jugó en campo contrario, pero del mismo modo careció de acciones de peligro.

Sin cambios, el segundo tiempo comenzó con la misma intensidad de ambos para recuperar la pelota, que sumado a las persecuciones y los duelos, equipararon el juego hasta que a los seis Marabel dispuso de un cabezazo. El atacante apareció solo, tras un tiro de esquina, pero a la definición le faltó dirección y Cambeses contuvo en el centro del arco. En la siguiente, el visitante elaboró una rápida y precisa jugada que terminó con un remate desde la izquierda que Seyral sacó al tiro de esquina.

El partido pareció cambiar de rumbo y el local llegó con una transición por derecha. El rebote le quedó a Contrera, que sacó un disparo bajo y cuando se metía junto al palo Cambeses se tiró para despejar.

Costas ya había realizado dos variantes respetando el sistema. Sin embargo, a los 18 minutos Di Césare se fue expulsado por doble amonestación y Colombo ingreso para armar el 4-4-1.

En ese contexto, Sarmiento se posicionó en el terreno racinguista, aunque le costó vulnerar el orden rival y Sava recurrió a Rentería y Gómez para darle frescura a esa búsqueda. El mediocampista participó de la elaboración, la pelota le llegaba al colombiano pero Racing le doblaba la marca en ese sector y a los 35 minutos estuvo a punto de ponerse en ventaja tras una veloz jugada que se inició por derecha, con superioridad numérica, y terminó por la izquierda con Miljevic enfrentando a Burrai, aunque el arquero se quedó con la definición.

Síntesis

Sarmiento 0: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: ST: 25’ Jhon Rentería y Jonatan Gómez por Díaz y Martínez. 32’ Diego Churín por Marabel. 40’ Santiago Salle y Juan Manuel Cabrera por Santamaría y Contrera.

Amonestados: PT: 17’ Seyral.

Goles:

Racing 0: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cambios: ST: 13’ Matko Miljevic y Conechny por Zaracho y Pizarro. 19’ Mazareno Colombo y Bruno Zuculini por Fernández y Vergara.

Amonestados: PT: 30’ Di Césare. ST: 10’ Rojas. 18’ Di Césare.

Expulsado: ST: 18’ Di Césare.

Goles:

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Eva Perón.Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.

Foto OLE