Cayó la banda que robó en el barrio privado Costa Verde: Allanamientos y dos aprehendidos

En un operativo conjunto efectivos de Junín y Lincoln desbarataron una organización criminal dedicada a robos a mano armada dentro de barrios cerrados de Junín, Lincoln y alrededores.

Bajo la supervisión de los fiscales Martín Laius, Fernanda Sánchez, y el comisario Cristian Caggiano, se realizaron tres allanamientos en la localidad de Capitán Sarmiento, en relación a los robos a mano armada acontecidos en los últimos días tanto a familias del Barrio Privado Costa Verde como del Barrio Privado Chacras del Camino de la ciudad de Lincoln.

Como resultado de los allanamiento efectivos de la DDI procedieron a la aprehensión del cabecilla de la organización criminal junto a su hermano, y al secuestro de un arsenal de armas de guerra entre ellas una ametralladora y una pistola calibre 45 la cual registra un pedido de secuestro activo en el marco de una IPP caratulada Hurto a requerimiento de la UFI Nro. 2 del Dpto. Judicial de La Plata, como así también un alicate corta alambre, pasa montañas y guantes entre otras.

La investigación comenzó el pasado mes en Lincoln, a raíz de un llamado telefónico a Emergencias por parte de moradores del citado barrio cerrado, quienes denunciaron que cuatro hombres armados, previo a cortar el alambre perimetral, ingresaron a un domicilio sin medidas de seguridad colocadas, les colocaron precintos y a punta de armas de fuego entre ellas una tipo ametralladora con silenciador, les sustrajeron 20 mil dólares en efectivo, tres teléfonos celulares Iphone y una escopeta calibre 16.

Posteriormente, a raíz de una llamada al 911, en Junín otra denuncia daba cuenta de cuatro sujetos con rostros cubiertos que portaban armas de fuego, entre ellas una ametralladora o escopeta recortada, quienes con precintos sujetaron a integrantes de dos familias a los que les sustrajeron 100 dólares en cambio, dos cadenitas de oro y billetera con tarjetas de crédito y documentación; 500 mil pesos en efectivo y tarjetas de crédito, prendas de vestir, perfumes y pares de zapatillas.

A partir de tareas investigativas, testimonios recabados, análisis de las comunicaciones y de relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, los fiscales Laius y Sánchez establecen autoría de los hechos a una organización criminal organizada, con roles y funciones determinadas, que se movilizaba en parte a bordo de camioneta Nissan Frointer de color azul.

Detectives de la DDI Junín y Lincoln se trasladaron a Capitán Sarmiento, dado a que dos de los autores de los hechos residirían en esa localidad, e implementaron un operativo dinámico de manera encubierta logrando detectar la camioneta en un galpón.

Se procedió a la aprehensión de dos de los integrantes de la banda, (dos hombres de 22 años y 39 años, hermanos), y al secuestro de una mochila que contenía en su interior un arma de fuego tipo pistola marca Taurus 9MM, con cargador colocado con 13 municiones intactas y un cargador con 16 proyectiles intactos; un arma de fuego tipo pistola marca Taurus 45 con cargador no colocado con seis municiones intactas y ocho restantes sin colocar, un arma de fuego marca Bersa 9mm, con almacén cargador colocado con 15 municiones intactas y un cargador sin municiones, un arma de fuego del tipo ametralladora calibre 9MM con silenciador con cargador conteniendo 22 municiones calibre 9mm; una escopeta con numeración desgastada tipo recortada doble caño yuxtapuesta, nueve cartuchos intactos calibres 16; un alicate marca Lusqtoff, una barreta, siete guantes color negros y grises, un cargador de handy y tres teléfonos celulares.

El doctor Laius avaló lo actuado y dispuso el allanamiento de un domicilio donde habitaba el cabecilla de la banda y de su progenitora.

Dando cumplimiento a lo ordenado se procedió en al secuestro de una caja de cartuchos marca Orbea conteniendo 11 cartuchos intactos calibre 16, 03 cargadores de handy, un DVR cámaras de filmación y un reloj pulsera de color negro.

Se dispuso para con los aprehendidos Notificación Art. 60 del CPP por los delitos de robo calificado y PIL (3 hechos), robo en tentativa, tenencia y portación de amas de guerra y uso, y traslado en la fecha a sede fiscal.

No se descarta la participación de esta organización criminal en otros hechos también ocurridos a vecinos de barros cerrados de la zona.

