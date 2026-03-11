Concejal opositora habilitó una línea para denunciar hechos de corrupción en Junín

Desde el unibloque de La Libertad Avanza, representado por la concejal Belén Veronelli, se gestionó la habilitación una línea de WhatsApp, único en Junín y zona, para denunciar hechos de corrupción vinculados a organismos e instituciones públicas y publicas/privadas.

La línea está diseñada para recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en organismos públicos o entidades mixtas (público/privadas) bajo las siguientes condiciones: