¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Concejal opositora habilitó una línea para denunciar hechos de corrupción en Junín

Esta iniciativa fue confirmada recientemente por el unibloque de La Libertad Avanza en Junín, liderado por la concejal Belén Veronelli

Por Redacción

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 15:32

Desde el unibloque de La Libertad Avanza, representado por la concejal Belén Veronelli, se gestionó la habilitación una línea de WhatsApp, único en Junín y zona, para denunciar hechos de corrupción vinculados a organismos e instituciones públicas y publicas/privadas.

La línea está diseñada para recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en organismos públicos o entidades mixtas (público/privadas) bajo las siguientes condiciones:

  • Anonimato opcional: Los denunciantes no están obligados a revelar su identidad para realizar la exposición.
  • Requisito de pruebas: Es indispensable acompañar el mensaje con evidencia material, como videos, audios o documentos escritos.
  • Proceso de verificación: Cada testimonio será sometido a un cotejo de veracidad con las pruebas aportadas antes de proceder con el seguimiento correspondiente.