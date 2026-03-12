Implementan un sistema de pictogramas en los colectivos

Gracias al trabajo articulado entre la Dirección para Personas con Discapacidad y la de Transporte Público del Gobierno de Junín, se avanzó con la instrumentación de pictogramas con información detallada sobre la metodología de uso de este servicio, con el objetivo de promover la accesibilidad en toda la comunidad.

A modo de presentación de este nuevo sistema es que se llevó a cabo una intervención pública en la plaza 25 de Mayo de la que participaron funcionarios municipales y concejales, en donde también se procedió a la entrega de tarjetas SUBE para personas con discapacidad y acompañantes que presentaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

A propósito de la gestión realizada para implementar esta medida inclusiva, Karina Morales, titular de la Dirección para Personas con Discapacidad, manifestó: “Desde el Gobierno de Junín implementamos un permanente trabajo en conjunto entre las distintas áreas con el propósito de fomentar la inclusión y garantizar el cumplimiento de todos los derechos de las personas con discapacidad”, y añadió: “El intendente Juan Fiorini tomó la posta en esta cuestión y gestiona constantemente para que Junín sea una ciudad cada vez más inclusiva”.

Seguidamente, Morales dijo que “en esta oportunidad aprovechamos esta jornada de intervención en el espacio público para proceder a la entrega de tarjetas SUBE para personas con discapacidad, quienes previamente tramitaron el CUD y se enseñó el funcionamiento de la misma”. Luego, expresó que “implementamos un sistema de pictogramas de manera conjunta con Transporte Público, para que las personas con discapacidad sepan cómo manejarse dentro de un colectivo”.

Por su parte, Natalia Troncoso, del área de Transporte Público, declaró que “como bien mencionó Karina, articulamos muy bien entre las áreas para con el fin de promover la accesibilidad y el uso del transporte en toda la ciudad”, y remarcó que “los usuarios que tienen los beneficios por discapacidad o acompañantes de personas con discapacidad constituyen el segundo grupo social que más utiliza el colectivo, luego de los estudiantes”.

Troncoso también señaló que “seguimos tratando de mejorar y enfatizar el uso del transporte público en toda la comunidad, en este caso con el desarrollo de estos pictogramas que se instalaron en el interior de los colectivos para que todas las personas sepan cómo manejarse y así visibilizar la importancia que tiene la accesibilidad para el transporte”.

En tanto, Alma Chierichietti, del área de Personas con Discapacidad, expuso que “desde nuestra área consideramos a la discapacidad como un eje transversal a todas las áreas, por eso es que en esta oportunidad encontramos la forma de promover la accesibilidad en el transporte público mediante el sistema de pictogramas”. En continuidad, explicó que “este formato brinda una explicación detallada y concreta sobre los métodos a seguir sobre determinada actividad por medio de imágenes que reemplazan a los textos, por lo cual la información es mucho más accesible y comprensible para todos”.

“En este caso los pictogramas colocados en los colectivos tienen el fin de explicar detalladamente los pasos a seguir para acceder al transporte público urbano y así poder viajar sin problemas”, dijo Chierichietti y completó: “Cada palabra es reemplazada por un dibujo con el fin de promover la inclusión y accesibilidad para aquellas personas que no tienen lectoescritura o simplemente les resulta mucho más accesible lo visual”.

Por último, Brenda Barbieri, directora de Desarrollo Humano, sostuvo que “estamos muy contentos por esta articulación lograda entre la Dirección de Personas con Discapacidad y la de Transporte Público para la implementación de este nuevo sistema de pictogramas, el cual se enmarca dentro de una activa política que implementa el Gobierno de Junín para tener una ciudad cada vez más inclusiva y amigable con las personas con discapacidad”, y concluyó: “Tenemos muchos más proyectos en mente para trabajar en este 2026 bajo este objetivo y que los vamos a ir presentando a lo largo del año, para garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas”.

Fuente: Gobierno de Junín