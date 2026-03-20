Retiro - Junín: Se habilitó la venta de pasajes en tren

Trenes Argentinos informó que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia con la posibilidad de viajar con mascotas hacia Mar del Plata (para abril y hasta el 4 de mayo), Junín (para abril y mayo) y Bragado (para abril).

Buenos Aires - Junín: para abril y mayo.

Horarios: un servicio diario que parte de Retiro a las 18.15 y retorna a la 1.10 de lunes a sábados y a la 1.31 domingos y feriados.

Tarifa: se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https: //www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_buenos_aires_-_junin_2025-07-01_-_web_1080_x_1920_px.pdf

Paradas: El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins, sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.