Paolizzi cargó contra el Municipio por la falta de alimentos en las escuelas: “Los chicos no pueden ser rehenes de la improvisación”

La consejera escolar Cecilia Paolizzi expresó su profunda preocupación por la falta de alimentos en los comedores de las escuelas de Junín, y apuntó directamente contra la gestión del Municipio por la falta de previsión y la deficiente administración de las compras.

“Lo que está pasando hoy en nuestras escuelas es consecuencia de una mala gestión, sin planificación ni previsibilidad. Los chicos no pueden ser rehenes de la improvisación”, sostuvo Paolizzi.

En ese marco, la consejera reclamó que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) vuelva a estar bajo la órbita del Consejo Escolar, como ocurría anteriormente y como sucede actualmente en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. “Esto que vivimos hoy demuestra claramente que el esquema que impulsaron en su momento la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex intendente Pablo Petrecca fracasó”, afirmó.

Paolizzi remarcó que, para los consejeros escolares, la educación es una prioridad indeclinable, y dentro de ella, la alimentación de los estudiantes es un aspecto central. “En un contexto económico muy difícil, donde muchas familias no llegan a fin de mes, garantizar un plato de comida en la escuela no es un detalle, es una necesidad urgente”, subrayó.

Asimismo, cuestionó la actitud del Municipio: “Lamentablemente, vemos que sólo hay interés cuando se trata de sacarse una foto. Pero cuando hay que gestionar de verdad, planificar y garantizar derechos, las respuestas no aparecen”.

En un tono crítico, agregó: “Seguramente el intendente Juan Fiorini tiene la panza llena y por eso no demuestra la sensibilidad necesaria frente a lo que está pasando con el sistema alimentario escolar”.

Finalmente, Paolizzi fue contundente: “Si realmente queremos cuidar el bienestar de nuestros chicos y chicas, el Servicio Alimentario Escolar debe volver a ser administrado por el Consejo Escolar. Es la única manera de garantizar cercanía, control y una respuesta eficiente”.