Universidades públicas en el territorio: la UNNOBA consolida su rol social en los barrios del interior bonaerense

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) consolida su despliegue territorial en el interior bonaerense mediante una red de políticas de extensión. El rector de la institución, Guillermo Tamarit, destacó que la función universitaria actual debe trascender el dictado de carreras tradicionales. En diálogo con el medio La Tecla, la autoridad universitaria detalló cómo la casa de estudios despliega profesionales, docentes y recursos directamente en los cascos urbanos y periferias de su zona de influencia para atender demandas sociales urgentes.

Esta estrategia de proximidad busca reducir la brecha de acceso a la educación y la cultura en sectores vulnerables. Según Tamarit, la UNNOBA opera hoy como un dinamizador del desarrollo local, descentralizando sus servicios para alcanzar a poblaciones que no interactúan de forma directa con las aulas universitarias tradicionales.

Los tres pilares del trabajo comunitario

La presencia de la universidad en la región se sostiene sobre tres ejes de acción diferenciados:

Inclusión y contención de la niñez : La universidad gestiona dos programas específicos para niños y niñas de entre 5 y 12 años con menores recursos socioeconómicos. Equipos de extensionistas y docentes se trasladan a los barrios periféricos para dictar talleres educativos y recreativos. El objetivo central es ofrecer un espacio seguro de aprendizaje y evitar la exclusión de los circuitos culturales.

Integración de adultos mayores : El Programa Universitario para Adultos Mayores (PEPSAM) sostiene una oferta diversa de cursos artísticos, tecnológicos y de salud. Este programa es el principal vector de descentralización de la universidad. La propuesta llega de forma continua a localidades rurales y pequeños municipios del interior donde la UNNOBA no posee sedes académicas permanentes.

Formación técnica y empleo: La institución actúa como un socio estratégico del sector socioproductivo mediante su programa de oficios. A través de convenios con empresas privadas y organizaciones sociales, la universidad diseña capacitaciones a medida. Estas instancias sirven tanto para la inserción de desocupados como para el reentrenamiento de planteles técnicos ante la incorporación de nuevas tecnologías.

Descentralización y arraigo regional

Aunque la infraestructura científica y las carreras de grado se concentran en los nodos de Junín y Pergamino, la gestión universitaria remarca que el impacto geográfico de la extensión es global. La demanda de los municipios vecinos por este tipo de programas consolida el rol de la universidad pública como una herramienta de arraigo en el interior bonaerense.