Despiste en la Ruta 7: un auto chocó contra el guardarraíl en la curva de Coliqueo

Un siniestro vial se produjo durante las últimas horas de la noche de ayer en la Ruta Nacional 7, específicamente a la altura del kilómetro 219, en la zona conocida popularmente como la Curva de Coliqueo. Por motivos que las autoridades policiales aún intentan establecer, un automóvil de la marca Fiat perdió el control mientras circulaba en sentido Junín hacia Chacabuco. Tras el despiste, el vehículo terminó impactando de manera directa contra el guardarraíl de la banquina.

Al momento del accidente, las condiciones climáticas en ese sector de la región eran marcadamente adversas, registrándose el asfalto completamente mojado y una visibilidad reducida para los conductores. En el rodado viajaban al menos tres personas, bajo la conducción de un hombre de 63 años de edad que es oriundo de la provincia de Mendoza.

A raíz del fuerte impacto, personal de la Policía Comunal y una ambulancia del servicio de emergencias SAME se desplazaron de inmediato de manera preventiva hasta el lugar del hecho. Los profesionales médicos asistieron a los ocupantes en el sitio y constataron que presentaban buenas condiciones de salud, por lo que afortunadamente no fue necesario el traslado de ninguna de las personas a los centros asistenciales de la zona.

Foto quepensaschacabuco