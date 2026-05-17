Los libertarios miden su fuerza en la Cuarta Sección con un despliegue simultáneo en los diecinueve distritos

La Libertad Avanza activará un fuerte operativo político en los diecinueve municipios que integran la Cuarta Sección Electoral, en el marco de una movilización simultánea que abarcará a toda la provincia de Buenos Aires. El próximo 25 de mayo, entre las 11 y las 13 horas, la militancia y la dirigencia local se concentrarán frente a las sedes de los Concejos Deliberantes de ciudades cabecera como Junín, Chivilcoy, Chacabuco y Lincoln, replicando la acción en cada rincón de la región. La iniciativa, denominada Cabildo Abierto por la Libertad, representa el primer ensayo de envergadura para exhibir la capacidad organizativa propia del espacio en el interior bonaerense.

El despliegue en la sección responde a una estrategia diseñada desde la Secretaría General de la Presidencia por Karina Milei y ejecutada en el territorio por el armador provincial Sebastián Pareja. El propósito central de las jornadas es comenzar a desvincular el peso de la marca partidaria de la presencia exclusiva del presidente Javier Milei, apostando por la construcción de una identidad institucional sólida desde las bases. Para lograrlo, los coordinadores seccionales dispusieron que la actividad se enfoque estrictamente en la cercanía vecinal y el debate de ideas, dejando de lado los proyectos personales de los dirigentes de la región.

Las directivas internas para los referentes de la Cuarta Sección imponen una estética unificada bajo los colores violeta y blanco, además de una estricta prohibición de exhibir cartelería electoral o promover candidaturas de cara a los futuros turnos electorales. La cúpula partidaria busca evitar que las tensiones o disputas internas por los liderazgos locales opaquen el mensaje de unidad. Durante las dos horas que durarán las concentraciones, los concejales, legisladores provinciales y jóvenes militantes tendrán la obligación de interactuar de manera directa con los ciudadanos que se acerquen.

Otro de los componentes clave de la jornada en los distritos de la región será el relevamiento de datos e inquietudes locales. Los equipos técnicos de los libertarios registrarán los reclamos de infraestructura, servicios y problemáticas sociales específicos de cada comunidad para confeccionar un diagnóstico preciso del territorio. Con este insumo, el karinismo busca dotar a sus legisladores y concejales de herramientas concretas para confrontar con los intendentes locales y legitimar su representación política de cara al armado definitivo que proyectan para las elecciones de 2027.

Fuente latecla