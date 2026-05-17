Crisis en Verbano: la histórica fábrica de porcelana busca reducir el 30% de su personal

La histórica fábrica de vajillas y accesorios de mesa de porcelana Faiart Argentina SA, conocida comercialmente como Verbano, atraviesa una nueva etapa de crisis que vuelve a poner en alerta a los trabajadores de Capitán Bermúdez —localidad ubicada unos 15km al norte de la ciudad de Rosario— y a todo el cordón industrial santafesino. En medio de la fuerte retracción del mercado interno y el complejo escenario que atraviesa la industria nacional, la firma inició un proceso de “reestructuración” que apunta a reducir cerca del 30% de su planta de personal.

Actualmente, la empresa cuenta con unos 105 empleados entre operarios, técnicos y personal administrativo. Según trascendió, la dirección de la firma busca concretar alrededor de 30 retiros voluntarios como forma de aliviar costos y sostener la continuidad operativa de la planta.

Escenario de crisis

Aunque desde la empresa aseguran que no hay despidos previstos y que las desvinculaciones dependen de la decisión individual de cada trabajador, el clima dentro de la fábrica es de profunda incertidumbre y preocupación. Los trabajadores advierten que la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de productos importados golpearon de lleno a la producción nacional y deterioraron rápidamente la situación financiera de la compañía.

El impacto de la crisis ya se refleja también en el pago de salarios. La firma aún no completó el depósito de los haberes correspondientes al mes de abril y, hasta el momento, sólo abonó el 70% de los sueldos. El 30% restante sería cancelado durante la próxima semana.

Una década compleja

La situación revive fantasmas que Verbano arrastra desde hace casi una década. La apertura importadora iniciada en 2016 y la posterior caída del mercado interno comenzaron a debilitar a la histórica fábrica, escenario que se agravó aún más durante la pandeLa emblemática empresa de Capitán Bermúdez inició un proceso de retiros voluntarios en medio de la caída del consumo, la apertura de importaciones y las dificultades para sostener la producción. También adeuda parte de los salarios de abril y crece la preocupación entre los trabajadores.mia de coronavirus. En 2020, un grupo inversor encabezado por Gerardo Glusman tomó el control de la empresa con la promesa de recuperar la producción y expandir mercados.

Incluso durante 2025 la firma había proyectado crecimiento y mejoras en sus niveles de actividad. Sin embargo, el actual contexto económico volvió a golpear con fuerza a la industria manufacturera y especialmente a sectores vinculados al consumo masivo.

A pesar del ajuste en marcha, desde la empresa aseguran que la intención es sostener la producción y mantener abierta la planta, única en su tipo en la Argentina y con más de 70 años de historia en Capitán Bermúdez. Mientras tanto, entre los trabajadores crece la preocupación por el futuro laboral y la continuidad de una industria emblemática para la región.

Fuente mundogremial.come