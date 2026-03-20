Tras el "relanzamiento" del PRO, referente local de LLA apuntó contra Macri

El expresidente Mauricio Macri aseguró este jueves que el PRO no coincide en todo con el gobierno de Javier Milei, pero que tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver” al afirmar que el partido amarillo “no nació sólo para ganar una elección”.

El PRO realizó su plenario de su consejo nacional en Parque Norte (Caba) para fortalecer su estructura y diseñar la estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2027, en un encuentro que implicó la reaparición de Macri en una actividad partidaria.

Según Macri, el PRO está satisfecho de que seis de los miembros del gabinete nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”.

Por Junín, el intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, y su cuñado, Juan Fiorini, dijeron presente en el acto, ratificando además la intención de jugar con LLA en la ciudad.

Sin embargo, el lanzamiento tuvo repercusión en el armado local de LLA. Así, el actual director de PAMI Junín, Juan Manuel Cornaglia, referente de Las Fuerzas del Cielo, apuntó contra el ex presidente y compartió una publicación respecto al historial de Mauricio Macri.