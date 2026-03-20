Continúan las capacitaciones del programa «Huerta en Casa»

El programa municipal «Huerta en Casa» continúa con gran su ciclo 2026, promoviendo la soberanía alimentaria y el compostaje domiciliario entre los vecinos.

Tras el segundo encuentro, que superó las expectativas de asistencia, se confirmó que las capacitaciones seguirán todos los miércoles para quienes deseen sumarse a esta iniciativa de economía circular. El próximo encuentro será el miércoles 25 de marzo en España 37. Para participar es necesario inscribirse a través del link junin.gob.ar/inscripción/huertaencasa.

El Gobierno de Junín llevó a cabo con éxito la segunda jornada de capacitación del programa «Huerta en Casa», una iniciativa que busca fomentar la producción de alimentos saludables y el cuidado del medio ambiente en el ámbito hogareño. En esta oportunidad, el encuentro contó con la participación de 71 vecinos, quienes se acercaron para recibir formación técnica sobre siembra de temporada y técnicas de compostaje.

Bárbara Schwindt, coordinadora del área de Ambiente del Municipio, expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad: «Fue el segundo encuentro con mucho éxito, incluso más de lo esperado, tuvimos la asistencia de 71 personas y notamos un interés creciente; la gente se va muy conforme con la charla y con toda la información que se les brinda».

Desde el área destacaron que este programa no solo entrega herramientas prácticas, sino que genera un espacio de intercambio donde los juninenses pueden evacuar dudas específicas sobre sus cultivos. «Tenemos siempre muchas consultas y mucho interés, estamos teniendo muy buena asistencia, lo que demuestra que el vecino está comprometido con producir sus propios alimentos», añadió Schwindt.

Con el objetivo de motivar a los vecinos a iniciar su propia producción, el programa incluye el sorteo de «huerteros» (cajones de cultivo) al finalizar cada charla. Es requisito indispensable que los asistentes se hayan registrado previamente a través del formulario oficial para participar por estas estructuras de siembra.

En este sentido, se recordó que las charlas continuarán los próximos miércoles 25 de marzo y miércoles 1 de abril. Los interesados en participar y acceder a los beneficios del programa deben completar obligatoriamente el formulario de inscripción online para poder formar parte del sorteo de los kits y estructuras de cultivo.

Para finalizar, Schwindt reiteró la invitación: «Los seguimos esperando los próximos miércoles, es fundamental que se anoten por formulario para poder participar del sorteo de los huerteros y así empezar su propia producción en casa».

Fuente: Gobierno de Junín.