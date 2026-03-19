Alvarez Rodríguez reunió a intendentes de la Cuarta y llamó a construir junto a Kicillof una alternativa superadora

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez, el senador provincial Germán Lago y los intendentes Jorge Gaute (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Daniel Stadnik (Carlos Casares), e integrantes del Movimiento Derecho al Futuro de la cuarta sección electoral coincidieron hoy en un encuentro en la sede del Partido Justicialista de Alberti en seguir trabajando junto al gobernador Axel Kicillof para construir una alternativa política superadora que le haga frente al modelo de ajuste y abandono del Gobierno nacional.

Luego, en el Palacio Municipal compartieron además un diagnóstico sobre la situación de los municipios en este contexto de quita de recursos nacionales, y destacaron la gestión con el Gobierno provincial para continuar realizando más obras y llevar soluciones a las y los vecinos.

Además, visitaron las 54 viviendas que se están construyendo en el distrito y recorrieron el reinaugurado Cine Teatro Roma, ambos realizados con fondos provinciales.